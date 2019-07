Am Ende der Turnsaison des Männerturnverein, Derendingen waren wir ein letztes Mal in der alten Turnhalle im Mitteldorf, und es hiess Abschiednehmen vom Gewohnten.

So ging es mit grossem Elan zu unserem jährlichen Treff im Berggasthof Hinterweissenstein. Einige wenige gingen vom Fusse des Weissensteins, andere ab dem Nesselboden den Berg hinauf zum Ziel. Eine grössere Gruppe nahm die Gondelbahn und dann ging‘s zu Fuss zum Gasthof. Es freute uns riesig, dass unser ältestes und Ehrenmitglied Hansruedi Graber mit dabei war. Das Team mit der Wirtin Frau Stucki empfing uns mit Freude. Das übliche Apéro genossen wir auf der Terrasse und zum Essen ging es in den Saal.

Mit herrlichen Gerichten und bei guten Gesprächen unter 17 Bergfreunden und Bergfreundinnen ging die Zeit rasch vorbei, und schon ging es zurück zur Gondelbahn am schmucken Um- und Neubau des Kurhauses vorbei hinab nach Oberdorf.

Nach den Sommerferien treffen wir Männerturner uns am Donnerstag, 22. August 2019 um 20 Uhr zum ersten Turnen in den neuen Turnhallen im Derendingen Mitte. Wir freuen uns, dass wir in den neuen Turnhallen unsere körperliche Fitness erhalten oder verbessern können.

Martin Reinhard, Männerturnverein Derendingen