Sonntag, 1. November, Floh- und Antikmarkt beim Wynecenter Buchs AG

Am Sonntag, 1. November von 10 bis 16 Uhr, führen die Organisatoren den dritten Floh- + Antikmarkt beim Wynecenter Buchs unter Covid-19 Bedingungen durch. Die eigens dafür erarbeiteten Regeln „wir schützen euch – ihr schützt uns!“ wurde von den Ausstellern wie auch den Besuchern an den vergangenen Märkten vom 6. September und 4. Oktober sehr gut aufgenommen.



Die Maskenpflicht für alle, auf den drei Verkaufsebenen im gedeckte Parkhaus, beeinträchtigte das Flohmarkt-Feeling in keiner Art und Weise. Es wurde gefeilscht und gehandelt und manch einer konnte wieder ein Schnäppchen nach Hause tragen.



Im erarbeiteten Konzept wurde der Verpflegungsbereich nach aussen zum Haupteingang des Wynecenter verlegt. Dadurch werden die geltenden Abstandsregeln sicher eingehalten. Dies ist wichtig, da es den Organisatoren ein Anliegen ist auch beim Essen und Trinken die nötige Sicherheit zu gewährleisten.



Am Sonntag, 1. November, am Floh- und Antikmarkt beim Wynecenter Buchs, finden alle, beim schlendern durch die endlosen Gassen mit 300 Ausstellern, das Passende. Ein Besuch lohnt sich für die ganze Familie.