SP Grenchen für nachhaltige Energielösungen

Am 29. April 2017, haben Mitglieder der sozialdemokratischen Partei Grenchen das Kleinwasserkraftwerk von Armin Meier an der Wiesenstrasse 21 in Grenchen besichtigt. Dabei wird aus dem Drainagewasser aus dem Grenchenbergtunnel Energie für rund 50 Einfamilienhäuser gewonnen. Folgende Kandidierende für die Gemeinderatswahlen haben an der Besichtigung teilgenommen: Remo Bill (bisher), Alfred Kilchenmann (Ersatz), Angela Kummer (bisher), Aron Müller (neu), Georges Schild (Grüne, neu).

Die SP Grenchen setzt sich für die Förderung von erneuerbaren Energien ein. Für die Energie- und Technologiestadt Grenchen bieten Solar­ und Windanlagen, Wärmepumpen und Plus­Energiehäuser ungeahnte Möglichkeiten. Remo Bill hat an der letzten Gemeinderatssitzung zwei Motionen zur Förderung des Energiesparens und von Solarenergie eingereicht.

Ein Umsteigen auf erneuerbare Energien schont Umwelt und Klima, und schafft neue Arbeitsplätze. Die SP Grenchen setzt sich am 21. Mai 2017 auch für ein JA zur Energiestrategie 2050 ein!