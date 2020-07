SP Stadt Olten stellt Geschäftsleitung neu auf

Über 30 Mitglieder trafen sich im Parlamentssaal des Stadthauses zur Generalversammlung, die eigentlich schon im April hätte stattfinden sollen. Der Betrieb der Partei war schadlos weitergelaufen, da alle Geschäftsleitungsmitglieder, die ihren Rücktritt angekündigt hatten, so lange im Amt blieben. Insbesondere gilt dies für Präsidentin Caroline Wernli. Schon bei ihrer Wahl vor drei Jahren hatte sie festgehalten, dass sie nur für begrenzte Zeit zur Verfügung stehe. Nun konnte sie die Leitung weitergeben: Mit Ruedi Moor und Anna-Lea Enzler übernehmen «ein alter Mann und eine junge Frau» die Parteileitung, wie sie selber sagten. Ebenfalls in die Geschäftsleitung gewählt wurde Luc Nünlist, ebenfalls ein Vertreter der jungen Generation. Neben Caroline Wernli scheiden auch Caroline Bläsi und Peter Moor aus der GL aus.

Da eben erst eine ganze Parteiversammlung der politischen Zwischenbilanz gewidmet war, verzichtete die SP an der GV auf ausführliche Rückblicke, sondern rief die Mitglieder auf, eigene Wünsche an die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Gremien zu richten. Es waren dann allerdings nur wenige Mitglieder, die ein ausdrückliches Anliegen vorbrachten. Jemand erinnerte daran, dass seit über 10 Jahren ein Konzept für den Langsamverkehr vorliegt, das endlich umgesetzt werden sollte. Ein weiteres Mitglied wies darauf hin, dass nächstes Jahr das Jubiläum zu 50 Jahre Frauenstimmrecht fällig ist; es wäre schön, wenn Olten bis dann einige seiner verdienten Frauen mit eigenen Strassennamen ehren würde.

Für die Parlamentswahlen zeichnet sich eine attraktive Liste ab, wie Simon Gomm als Leiter des Wahlausschusses bekannt gab. Zusammen mit seinem Team ist er daran, Personen aus der Partei und dem engeren Umfeld für eine Kandidatur anzufragen und dies erfolgreich. Diese Nomination erfolgt dann erst im Januar 2021, aber schon jetzt steht fest, dass die Liste stark besetzt sein wird.

Ehrung für Kurt Troxler

Seit einigen Jahren ehrt die SP Olten an der Generalversammlung Mitglieder für langjährige Treue. Dieses Jahr war der Geehrte ein ganz spezielles Mitglied: Kurt Troxler ist seit 50 Jahren dabei. Rita Lanz erinnerte an seinen langen Werdegang: 1969 von Genf nach Olten gekommen, um als Nachfolger des legendären Walter Kräuchi die damalige Tageszeitung «Volk», später «Solothurner AZ» zu betreuen, war dies auch der Anfang einer langen politischen Karriere, die Kurt Troxler zu politischen Funktionen auf Gemeinde-, Kantons- und nationaler Ebene führte. Insbesondere vertrat er die SP während 16 Jahren im Stadtparlament, lange Zeit davon als Fraktionspräsident. Sichtlich gerührt verdankte Troxler die Ehrung. Er zeigte sich erfreut, dass so viele junge Leute in der SP Olten aktiv sind und damit die Ideale, die sich über die Jahre nicht verändert haben, weitertragen.

Die klassischen GV-Themen waren schnell abgehandelt; die SP zählt zurzeit genau 200 Mitglieder. Sie verzeichnet mehr Ein- als Austritte, verliert aber auch Mitglieder durch Todesfälle. Die Rechnung ist im Gleichgewicht, für die kommenden Wahlen ist eine Rückstellung vorhanden.

Text und Bilder: Peter Moor