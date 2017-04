Kurz vor Mitternacht präsentierte sich das Rebgebiet Chürzi in Lengnau im wogenden Fackelmeer. Der Winzer kämpfte heldenhaft gegen sich abzeichnende Frostschäden. Die flächendeckenden Wärmekerzen boten ein grandioses nächtliches Schauspiel.

Was danach folgte war für die Anwohner eine Zumutung. Beissender Rauch bedeckte das ganze Tal und drang in jede Hausöffnung. Wer in umliegenden Häusern bei offenem Schlafzimmerfenster von der Rauchattacke überrascht wurde, konnte das Schlafen vergessen. Frische Luft liess sich nicht zuführen. Der dichte ätzende Rauch blieb bis am Morgen hartnäckig liegen.

Selbst Anwohner mit weniger empfindlichen Nasen stellten sich die Frage, ob die hier angewendete Methode im Kampf gegen Frostschäden der Weisheit letzter Schluss ist?