Am 11. November ist es wieder soweit: das Ceilidh - eine schottische Tanzveranstaltung- steigt in der Würenloser MZH, und zwar bereits zum 10. Mal! Und nicht nur das Ceilidh feiert einen runden Geburtstag, sondern auch ALS Schweiz, also der Verein, den die Organisatoren des Ceilidh unterstützen. Aus diesem Grund hat man keinen Aufwand gescheut und extra die Ceilidh-Band Annasach aus Schottland engagiert. Da wird kein Bein sitzen bleiben. Der schottische Tanz ist nicht nur für jedermann einfach auszuführen, er wird den Gästen sogar jeweils kurz vorgeführt. So hat jeder seinen Spass und unterstützt mit dem Ticketkauf auch einen guten Zweck, nämlich ALS Schweiz (www.als-schweiz.ch) und somit ALS-Patienten und ihre Familien. ALS ist nachwievor unheilbar und führt in den meisten Fällen innert 3-5 Jahren nach der Diagnose zum Tod.

Tickets kosten CHF 75 und können nur auf www.als-ceilidh.ch bestellt werden (kein Verkauf an der Abendkasse). Dort gibt es alle Infos zum Ceilidh und zu ALS.