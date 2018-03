Mit einem Konzert warteten die Mitglieder der Spielgemeinschaft Dulliken - Starrkirch-Wil am Freitag, 9. März 2018 auf. Um 18.45 Uhr galt die Aufmerksamkeit den Besuchern der Generalversammlung der Raiffeisenbank Dulliken-Starrkirch in der Mehrzweckhalle und im Pfarreizentrum in Dulliken. Mit die­sem traditionellen Konzert für die GV-Besucher und Gäste statten die Musikantinnen und Musikanten jährlich einen musikalischen Besuch ab.

Unter der Direktion von Stefan Maurer bot die Spielgemeinschaft Dulliken - Starrkirch-Wil ein abwechslungsreiches Programm. Neben rassigen Märschen, dirigierte Stefan Maurer auch modernere Stücke wie

Samba Tequilla

Mood Romantic

Marignan - Marsch

Patricia

Musik ist Trumpf

Ring, Ring

Böhmischer Traum

usw., aus dem Repertoire.

Die Mitglieder und Gäste hatten die Gelegenheit, nach dem Konzertauftritt, beim anschliessenden Nachtessen auf einen schö­nen Raiffeisentag anzustossen.

Die kommenden musikalischen Anlässe sind: 8.4. Erstkommunion Dulliken, 29.4. Matinee Olten, 5.5. Unterhaltungskonzert Dulliken, 27.5. Konfirmation Dulliken, 9.6. Jubilarenkonzert Starrkirch-Wil, 17.6. Regional-Musiktag Mümliswil, 2.9. Jubilarenkonzert Dulliken, 28.10. Brügglifest Dulliken, 17.11. Abendunterhaltung und 24.11. Delegiertenversammlung Dulliken.

Neue Bläserinnen und Bläser sind herzlich willkommen. Die Proben finden abwechlungsweise in der Aula Dulliken und im Dorfkeller im Schulhaus in Starrkirch-Wil statt.

Weitere Infos der Spielgemeinschaft der MG Dulliken - Starrkirch-Wil finden Sie auch im Internet unter www.mgdulliken.ch oder www.mgstw.ch