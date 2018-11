Bei idealem Wetter konnten sich die Schülerinnen und Schüler der Schulen Remigen-Mönthal und Rüfenach am diesjährigen UBS Kids Cup in Rüfenach messen. Mit grosser Begeisterung wurde um jede Hundertstelsekunde und um jeden Zentimeter gekämpft. Die Kinder wurden von ihren Kameraden und Eltern angefeuert, was bei vielen zu Bestresultaten führte. Für die Sechstklässler wurde zusätzlich ein Langstreckenlauf ausgesteckt, der bei einigen eine grosse Herausforderung in Sachen Kondition abverlangte. Doch alle meisterten dies bestens und durften über ihre Leistung Stolz sein. Nach diesem intensiven Wettkampf durften sich alle bei einem reichhaltigen und gesundem Znüni, welches das Elternforum bereitstellte, stärken. Danach ging es mit den Spielposten, bei denen vor allem der Spassfaktor und der Teamgeist im Vordergrund stand, weiter. Durch die hervorragende Leistung des Rechnungsbüros konnte anschliessend das Rangverlesen durchgeführt werden. Die Kinder freuten sich „unheimlich“, wenn sie einen Podest Platz ergattern konnten, auf die Favoriten wurde regulär mit Handicap gewettet. Alle hatten ihr Bestes gegeben und wurden dank UBS – Sponsoring mit einer Mütze belohnt. Dank den vielen Helferinnen konnten alle Kinder einen fairen und reibungslosen Sport- und Spieltag geniessen.