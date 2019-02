PA/Alpiger Nick, Bieri Christoph, Thürig Mario, Stalder Remo, Döbeli Andreas( RS) diese fünf Schwinger sind während der Jan- März Monate 2019 im Dienste der Armee im Spitzensport in Magglingen stationiert. Der WK ist in vier Blocks unterteilt, so trainierten am 7. Februar 13 Schwinger unter der Anleitung des Schwingerkönig Mathias Glarner aus allen Teilverbänden.

Die Vielfalt der Förderung der Spitzensport Armee ist gross. So wird neben dem gemeinsamen täglichen Training auch auf den einzelnen Athleten individuelles abgestimmtem Programm trainiert. Regeneration, Ernährung, Mental etc. stehen ebenfalls auf dem Plan.