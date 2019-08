Am 1. August konnten die Treichle Frönde - Wartenfels zusammen mit einem Teil der Sponsoren die ersten eigenen Treichle einweihen.

Die ersten 4 von 12 Treichle, sind echte Schönheiten und werden uns und vielleicht auch ihnen sehr grosse Freude bereiten. In Handarbeit werden die Treichle von der Firma Zurfluh in Seedorf UR hergestellt.

Auch die Besucher des 1 August Brunch in Thomis Genusscenter Lostorf kamen in den Genuss dieser Tradition.

Die Treichle Frönde Wartenfels wurden am 3. Mai 2019, in unserem «Heim Lokal» Thomis Genusscenter gegründet. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Tradition des Treichle und die Freundschaft zu «Pflegen und zu fördern». Zurzeit sind wir, 1 wackere Frau und 11 wackere Männer, die diesem sicher nicht alltäglichen Hobby nachgehen. Neben den Auftritten an Geburtstagen, Firmenanlässen, Weihnachtsmärkten usw. kommt immer auch das Gesellige zum Zuge, sei das an den Proben oder den Auftritten.

Haben wir deinen Gwonder geweckt oder willst du uns Engagieren? Wir freuen uns sehr über deine unverbindliche Anfrage unter «ernstwyss@outlook.com».

Linus Dobler