wht. Bei den Sportschützen Albisrieden-Urdorf gibt es im Frühjahr eine Premiere.Erstmals wird in der Anlage „Bergermoos“ ein Jugend-Ausbildungskurs im sportlichen Schiessen mit Kleinkalibergewehren auf die 50-m-Distanz durchgeführt. Erlernt werden die Grundlagen des sportlichen Schiessens. Die Ausbildung und Betreuung erfolgt durch den ehemaligen Gewehr-und Armbrust-Internationalen Ermanno Bachmann (Dietikon). Er hat im letzten Herbst mit Erfolg den Jugend- und Sport (J+S)-Leiterkurs des Schweizer Schiesssportverbandes (SSV) absolviert und mit Bravour bestanden.

Ab zehn Jahren

Angesprochen sind Jugendliche (Knaben und Mädchen) ab zehn Jahren. In rund zehn wöchentlichen Lektionen von jeweils einer bis anderthalb Stunden im Zeitraum zwischen März und Ende August werden die Jugendlichen in das sportliche Schiessen mit Kleinkalibergewehren auf die 50m-Distanz in Theorie und Praxis eingeführt. Sie werden durch den Kursleiter und erfahrene aktive Sportschützen betreut und begleitet. Die Ausbildung umfasst zudem den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Sportgerät.

Faszination

Beim Sportschiessen liegt die Faszination nicht allein im Schiessen auf eine Scheibe und dem Ehrgeiz die Mitte zu treffen, sondern sie liegt vor allem auch in der Kombination von Statik, Dynamik, Konzentration und Kraft. Nur eine absolute Körperbeherrschung und hohe Fokussierung der Aufmerksamkeit lassen die Schützin oder den Schützen erfolgreich sein. Beim J+S-Kurs steht eine alters- und stufengerechte Kinder- und Jugendausbildung im Zentrum, Polysportive Ausbildungssequenzen und Wettkampfformen dienen zur weiteren allgemeinen Förderung.

Interesse geweckt?

Der Beginn des ersten Ausbildungskurses für Jugendliche der Sportschützen Albisrieden-Urdorf in der Schiessanlage „Bergermoos“ in Urdorf ist auf den Monat März vorgesehen. Ab sofort steht J+S-Leiter Ermanno Bachmann für Anfragen und Auskünfte zur Verfügung und nimmt Anmeldungen bis spätestens 28. Februar 2018 entgegen. Er freut sich über ein grosses Echo. Seine Koordinaten: Ermanno Bachmann, Zürcherstr. 70, 8953 Dietikon - Tel. Mobil: 078 641 97 27 - E-Mail: marilyn6@bluewin.ch.