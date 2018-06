Sporttag 2018 der Berufswahlschule Limmattal

Alle Klassen der Berufswahlschule Limmattal Dietikon/Schlieren führten zum Abschluss des Berufsvorbereitungsjahres 2017/2018 in der Sporthalle Unterrohr in Schlieren einen intensiven Sporttag in den Disziplinen Fussball Damen und Herren sowie Unihockey durch.

Bei angenehmem Wetter liefen die Spiele in den Sportarten Fussball Damen und Fussball Herren sowie Unihockey (mixed) jeweils parallel in den drei Teilen der Sporthalle im 10-Minuten-Rhythmus ab. Der Zeitplan konnte perfekt eingehalten werden. Der Einsatz der Belegschaft war gut und fair. Die Spiele wurden alle von Lehrpersonen gepfiffen.

Das Geschehen wurde von den Zuschauern aufmerksam verfolgt. Die Finalspiele wurden begeistert beobachtet, vor allem der Final zwischen den Integrationsklassen „Sprache und Kultur“, der erst durch Penaltyschiessen entschieden werden konnte. Die Lernenden waren grossmehrheitlich hoch motiviert beim Spiel dabei. Es wurde streng gepfiffen und fair gespielt. Keine der verschiedenen kleinen Verletzungen war absichtlich zugefügt worden. Mannschaftssportarten bleiben Sportarten, die begeistern, wo man sich aber auch verletzen kann. Kampf bringt Spuren, zu sehen auch an verschiedenen Muskelschmerzen und etwas humpelnden Lernenden. Wichtig ist am Schluss die gute Stimmung, die beim Volleyball ihren Höhepunkt erreichte.

Lehrpersonen spielten gegen wechselnde Volleyballteams der Schülerschaft. Der erste Satz endete mit 25:21 zugunsten der Lernenden, der zweite 25:11 für die Lehrpersonen, obwohl die Lernenden zwischenzeitlich führten. Die Lehrermannschaft bleibt seit nunmehr 27 Jahren ungeschlagen. Obwohl die Sätze unentschieden waren, war der Sieg der Lehrpersonen höher. Immerhin konnten die Jugendlichen einen guten Erfolg aufweisen. Herzliche Gratulation an alle, die mitgemacht haben! Einmal mehr zeigte sich die Wichtigkeit der klassenübergreifenden sportlichen Betätigung für alle Jugendlichen.

Zum Schluss wurden die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen Sporttages geehrt und Gold-, Silber- und Bronzemedaillen verliehen. Wir danken allen Beteiligten und werden diesen Tag in guter Erinnerung behalten.

Ranglisten:

Fussball Frauen:

Gemischt Nancy Atelier Liana Dienstleistung und Soziales 2 Bedriye

Fussball Männer:

Sprache und Kultur 3 Francisco Sprache und Kultur 2 Spyridon HW Holz Fabio A.

Unihockey (mixed):

Dienstleistung und Soziales 1 Conor Bevo 2 Noah Technik Eren

Peter Rusterholz, BWS Limmattal