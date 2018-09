Tatort Bullingerhaus

Regie 150 Delegierte

Hauptdarsteller Yvonne Feri und Cédric Wermuth

Begleitung Pascal Bruderer

Der Ständeratskrimi war ein echter Nervenkitzel mit sich rasant entwickelnder Hochspannung. Pascal Bruderer charakterisierte die beiden Hauptdarsteller eindrücklich und wie gewohnt professionell und routiniert.

Yvonne, die Frau, wird als tapfere, aufopferungsbereite Sozialarbeiterin dargestellt, die sich unermüdlich für die Schwächeren einsetzt. Cédric, das Naturtalent, wird als Macher, begnadeter Rhetoriker und Hochleistungspolitiker bezeichnet, der Wähler und Nichtwähler an die Urnen bringen kann.

Die Delegierten sind begeistert. Sie entscheiden sich für das Naturtalent. Mit diesem wollen sie die früher oft geschmähte soziale Marktwirtschaft zurückerobern und den rücksichtslosen Neoliberalismus überwinden. Dieser auch in der Schweiz grassierende Neoliberalismus brachte den Bürger und Bürgerinnen vor allem eine unglaublich dreiste Ungleichheit der Einkommen und Vermögen. Wenige nehmen viel und die Vielen sollen sich mit dem zufrieden geben, was man ihnen gnädigst überlässt. Mit Cédric im Ständerat wollen die Delegierten verhindern, dass aus dem Ständerat wieder ein Stöckli wird, in dem Altgediente den Lebensabend verbringen.