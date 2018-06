Vom Volk wurde die Erweiterung der Margeläcker Schule angenommen. Der dringend notwendigen Schaffung von neuen Schulräumen steht somit nichts mehr im Wege. Warum haben wir uns kritisch und ablehnend diesem Projekt gegenüber geäussert? Dies ist nachfolgend zusammenfassen erklärt. Die Bedenken und deshalb die Ablehnung unsererseits betrafen die Strukturen sowie dem Zeithorizont des Mittelschulzentrum Folgeprojekts.

Der Vize-Ammann Heiner Studer, versicherte in den vergangenen Wochen des Öfteren in der Öffentlichkeit, dass das Projekt Zehntenhof/Mittelschulzentrum und die Margeläckeraufstockung nicht miteinander in Zusammenhang stehen. Nach bisherigen Aussagen ging man davon aber eigentlich immer aus. Zuvor war genau dieser Zusammenhang immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert und kritisch beurteilt wurden. Durch diese klare Aussage hat sich mitunter auch das Abstimmungsergebnis Margeläcker deutlich verändert.

Nach der klaren Aussage und dem damit vermutlich veränderten Abstimmungsergebnis haben auch wir jetzt den richtigen Zeitpunkt gefunden. Wir, also die IG sehen jetzt den richtigen Zeitpunkt gekommen um über eine transparente Varianten-Diskussion zu Sprechen. In diese Diskussion sollen sowohl das Lehrpersonal wie auch die Eltern einbezogen werden. Lehrerpersonen und Eltern werden somit beim nächsten und nicht ganz unumstrittenen Planungsabschnitt mit einbezogen. Nach wie vor lehnen wir allerdings ab, dass im Mittelstufenzentrum die Abtrennung aller 5. und 6. Klässler erfolgt. Diese Abtrennung hat für uns keinen positiven Effekt. Wir haben uns beim auf dem Kreditvergleichsportal Capitalo.ch gefundenen Mageläcker-Kredit ein ganz klares Ziel gesetzt. Unser Ziel ist die sechsjährige Primarschulzeit. Diese Primarschulzeit soll dezentral und durchgehend sein und zwar an jeweils nur einem Primarschulstandort.



Vor einem Monat haben wir deshalb die Initiative für den vierten Primarschulkreis ins Leben gerufen. Kostenmäßig ist dieser mit der Variante A von Gemeinde und Schulpflege zu vergleichen. Zum Abschluss hoffen wir nun darauf, dass Lehrpersonen, Bevölkerung und unsere Politiker und Politikerinnen jetzt im Dialog mit der Schulpflege sind. Nur so kann nämlich langfristig die Reform 6/3 umgesetzt werden. Diese 6/3 Reform, sprich „Gestärkte Volksschule“ ist in unseren Augen eine sinnvolle Lösung, welche langfristig zu einem vielversprechendem Schulsystem führen wird.