Sternsinger sangen, ohne zu singen

Die Merenschwander Sternsinger trotzten Corona und brachten den Neujahrssegen

Die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit waren klar: Singen ist verboten! Dennoch machten sich am ersten Wochenende des neuen Jahres in Merenschwand und Benzenschwil neun Sternsinger mit sieben Begleitpersonen auf den Weg, um den Neujahrssegen in die Häuser des Dorfes zu tragen. In Gruppen aufgeteilt, zogen Caspar, Melchior und Balthasar, zusammen mit ihren Begleitern von Tür zu Tür und sagten ihr Dreikönigsgedicht auf. Den Segen hinterliessen sie als sichtbares Zeichen auf den Türen, entweder mit Kreide aufgetragen oder aufgeklebt: 20*C+M+B+21.

Coronakonform schwang die Sammelbüchse der Sternsinger an einem langen Stab, und alle Beteiligten, die älter als zwölf Jahre waren, trugen selbstverständlich eine Schutzmaske. Wenn dieses Bild auch ungewohnt war, so zeigte es doch, dass kein Virus den Segen Gottes aufhalten kann. Der Erlös aus der Sammlung, die im Namen von Missio Schweiz erhoben wurde, kommt dieses Jahr vor allem bedürftigen Kindern in der Ukraine zugute. Die Organisatorinnen des Sternsingens, Sara Vollenweider, Sarina Fischer und Maya Räber, haben viel Aufwand betrieben, um unter diesen erschwerten Umständen die schöne und sinnvolle Tradition des Sternsingens am Leben zu erhalten. (ian)