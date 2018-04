Am Mittwoch, 20. Juni 2018, organisieren die Jugendarbeitsstellen der Region Zurzach ein Streetfoodfestival in Döttingen.

Du kochst gerne? Du hast ein absolutes Lieblingsrezept? Du möchtest deine Landesküche anderen näher bringen? Dann melde dich bei deiner nächsten Jugendarbeitsstelle an und sei dabei, wenn wir den Schulhausplatz in Döttingen in ein Paradies für leckere Speisen und Getränke verwandeln.

Anmelden kannst du dich ab sofort und bis spätestens 30. Mai bei folgenden Jugendarbeitsstellen:

JAST – Regionale Jugendarbeitsstelle Surbtal-Würenlingen

VJAZ – Offene Jugendarbeit Bad Zurzach

Wir freuen uns!