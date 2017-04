Am vergangenen Wochenende trainierte der STV Herznach intensiv für die bevorstehenden Wettkämpfe. Das Trainingsweekend begann für alle aktiven Turnerinnen und Turner bereits am frühen Samstagmorgen mit dem gemeinsamen Einlaufen. Anschliessend wurden in den Disziplinen Leichtathletik, Geräteturnen, Team-Aerobic und Fachtest an Übungen und Techniken geübt und geschliffen. Das schöne Wetter mit angenehmen Temperaturen ermöglichte den Athleten ein nachhaltiges Training im Freien. Nach dem gemeinsamen Abendessen gab es für die Turnerschar eine Abendaktivität in Form eines Orientierungslaufes durch Herznach, mit anschliessendem gemütlichem Ausklang. Am Sonntag starteten die Trainingseinheiten ebenfalls früh. Trotz erstem Muskelkater und schweren Knochen wurde noch einmal intensiv trainiert. Das Weekend hat sich gelohnt und die folgenden Trainings können nun zur Festigung der Abläufe genutzt werden.

Den ersten Wettkampf bestreitet der STV Herznach am Freitag 12. Mai am Vereins-Cup in Schinznach und bereits am 13. Mai ist der STV am Fricktaler-Cup in Zuzgen mit sämtlichen Disziplinen am Start.

Wir freuen uns auf viele Fans.