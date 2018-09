Die Ferien sind vorbei und endlich beginnt die neue Kinderturnen-Saison. Dieser Tag wurde mit Freude von den 33 Kindern die das erste Jahr dabei sind, erwartet. Endlich Spiel, Spass und Bewegung. Es gab bis jetzt kaum ein Jahr in dem die Saison sehnlichster erwartet worden wäre. Die Begeisterung für das Turnen war noch nie höher. In diesem Zusammenhang gab unser Verein, der STV Würenlingen einen weiteren Anlass zur Freude. Dieser hatte für uns unerwartet neue gelbe KiTu Shirts gesponsort, worauf wir sehr stolz sind und unseren Dank an den Vorstand des STV aussprechen möchten.

Somit sind wir für die Saison bestens ausgerüstet und unser Gemeinschaftsgefühl ist unschlagbar. Nach der erstaunlich schnellen Akklimatisierung in der Gruppe ist die Stimmung sehr aufgeweckt und alle haben sichtlich Spass an der Bewegung. In jeder Stunde lernen die Kinder etwas Neues dazu. Erste Erfahrungen mit dem Ziehtau, den Ringen und dem Reck wurden ausserordentlich gut verinnerlicht. Die Kinder lernen durch die allgemein lockere angenehme Atmosphäre untereinander sehr schnell. Meist ist es sogar so, dass wir am Ende jeder Stunde die Kinder daran erinnern müssen das sie nach Hause gehen.

Sie sind so begeistert, dass sie am Ende der Stunde gar nicht gehen möchten und einfach weiter machen wollen. Die Gruppendynamik wird von Spiel zu Spiel ebenfalls immer besser und sorgt dafür, dass jede Turnstunde von Freude und einem Wohlgefühl begleitet ist. Wir, die Betreuer freuen uns auf viele spannende Lektionen mit unseren Kindern. Wer weiss, vielleicht fördern wir in dieser Saison mit unserer Arbeit neue Wettgemeinschaften. Die letzte Zeit war sehr aufregend. Aber das liegt nicht nur an Kindern.

Bei uns hat sich auch sehr viel getan. Sheila Bytyci, die erfolgreich den Grundkurs Leiterin im Kinderturnen abgeschlossen hat, ist nun unsere frischgebackene Hauptleiterin. Wir, das Team des KiTu Würenlingen bestehend aus den Hauptleiterinnen Nadja Doka und Sherri Latus. Sowie den Hilfsleiterinnen Rita Gisler, Jaqueline Stankowski und Patricia Betrand gratulieren hiermit recht herzlich Sheila zu ihrem abgeschlossenem Grundkurs und möchten uns an dieser Stelle für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken. Danke liebe Sheila, du bist eine Bereicherung für uns.