Die Mitglieder der SVP Birmensdorf sprachen sich einhellig gegen die geplante Steuererhöhung der politischen Gemeinde aus. Auch der vom Gemeinderat angestrebte Austritt aus dem Zweckverband Spitalverband Limmattal fiel durch.

An der Mitgliederversammlung der SVP Birmensdorf vom vergangenen Dienstag (13. November 2018) wurde angeregt diskutiert. Schnell war klar, dass die Steuererhöhung von 5% (politische Gemeinde) sehr kritisch beurteilt wird und der Budgetantrag des Gemeinderates in verschiedener Hinsicht nicht überzeugt. So fiel nach Meinung der Parteiversammlung u.a. die Budgetierung der Steuereinnahmen zu zurückhaltend aus. Bei korrekter Budgetierung würde hingegen unschwer eine ausgeglichene Rechnung resultieren. Weiter wurde beanstandet, dass die frappante Erhöhung ohne konkret ausgewiesenen Investitionsbedarf lediglich für den laufenden Betrieb erfolgen soll. Künftiger Investitionsbedarf würde deshalb weitere Steuererhöhungen nötig machen. Zudem wurde kritisiert, dass die Steuererhöhung nicht in erster Linie – wie vom Gemeinderat geltend gemacht – zur Mankodeckung erforderlich ist. Die Erhöhung führt nämlich hauptsächlich zu einem Ertragsüberschuss von rund Fr. 600‘000.–. Dementsprechend wurde die Parole gefasst, der bisherige Gesamtsteuerfuss von 110% sei beizubehalten. Die SVP Birmensdorf empfiehlt für die kommende Gemeindeversammlung die Ablehnung der Steuererhöhung.

Auch die Haltung des Gemeinderates zum Austritt aus dem Zweckverband Spitalverband Limmattal wurde sehr kritisch gesehen und überzeugte nur schon unter finanziellen Gesichtspunkten nicht (insgesamt höhere Mehrausgaben als Einsparungen). Der Austritt wurde auch als unsolidarisch gegenüber den vielen älteren Birmensdorferinnen und Birmensdorfern bezeichnet. Auf lange Sicht fiel ein Austritt ebenfalls durch, ist die stetige Bevölkerungszunahme und -überalterung doch eine Tatsache. Dementsprechend wurde der Austritt aus dem Zweckverband einhellig abgelehnt.

Die SVP Birmensdorf blickt der Gemeindeversammlung vom 20. November 2018 und dem darauffolgenden Abstimmungswochenende gespannt entgegen.