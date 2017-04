Unter dem Motto "Grillen mit Tell" präsentierten sich die SVP Gemeinderatskandidaten von Deitingen der Bevölkerung!

Tell als Symbol des Wiederstandes und der Sicherheit unterstrich dabei die Themen der nächsten Jahre.

Mit dem Asylzentrum wird die Gemeinde Deitingen ein weiteres Mal durch Bund und Kantone benachteiligt und mit Emissionen belastet! Die SVP Deitingen wehrt sich mit aller Kraft gegen dieses Asylzentrum und setzt sich dafür ein, dass die Frauen und Mannen und die Kinder in Deitingen und Umgebung auch in den kommenden Jahren in Deitingen sicher fühlen dürfen!

Gemeinsam für ein sicheres Deitingen.

SVP Liste 1 Wählen!