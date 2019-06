Die SVP Möhlin hat sich anlässlich ihrer Versammlung mit den Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. Juni 2019 auseinandergesetzt.

Die SVP Möhlin begrüsst das gute Rechnungsergebnis. Da dieses jedoch hauptsächlich auf der Neubewertung der Liegenschaften gründet und zudem Grossinvestitionen im Bereich Bildung geplant sind, ist ein haushälterischer Umgang mit den Finanzen aus Sicht der SVP Möhlin weiterhin angezeigt. Die Versammlung stimmt den drei Kreditabrechnungen «Ausbau Zeiningerstrasse Strassenausbau inkl. Beleuchtungserneuerung», „Ausbau Zeiningerstrasse Erneuerung der Wasserleitung» sowie «Projektierung Tiefgarage Zentrum» zu und empfiehlt diese zur Genehmigung.

Auch der Erstellung eines Verbands-Generellen Entwässerungsplans (Verbands-GEP) stimmt die SVP Möhlin zu. Dieser wird über den Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser/Abwasser finanziert, ohne dass die Gebühren erhöht werden müssen und dank der Erstellung in der Verbandslösung können Kosten gespart werden. Gleichzeitig erhält die Gemeinde eine verlässliche Grundlage, um die Kosten künftiger Sanierungen besser abschätzen zu können, weshalb die SVP Möhlin diese Investition als sinnvoll erachtet.

Weiter hat sich die Versammlung intensiv mit dem Projektierungskredit in Höhe von CHF 600‘000.00 für die Sanierungen der Schulhäuser Fuchsrain sowie dem Verpflichtungskredit in Höhe von 13 Mio. für den Ergänzungsbau Steinli auseinandergesetzt. Die SVP Möhlin dankt dem Gemeinderat und der Schulpflege für die Ausarbeitung dieses zukunftsweisenden Projekts. Sie ist überzeugt, dass die Investitionen in die Schule unserer Kinder richtig ist und dadurch die Voraussetzungen geschaffen werden, den stetig wachsenden Anforderungen in der heutigen Bildungslandschaft zu begegnen. Die Notwendigkeit dieser Investition ist für die SVP Möhlin unbestritten, nachdem der Platzbedarf auf der Primarstufe aufgrund der gesetzlichen Änderungen sowie dem Wachstum ausgewiesen ist. Da die Kosten im Finanzplan eingestellt und für die Gemeinde tragbar sind, stimmt die Versammlung diesen Kreditanträgen einstimmig zu und empfiehlt der Einwohnergemeindeversammlung, die Kreditanträge zu genehmigen.

Für die SVP Möhlin

Désirée Stutz

Präsidentin