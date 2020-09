„Tanz Fragmente“ ǀ Lokale Förderplattform von TANZINOLTEN ǀ 7. Sept. 2020

Ein innovativer Abend aus Liebe zum Tanz mit 7 Performances aus der lokalen Tanzszene Olten.

Der Verein TANZINOLTEN bietet mit „Tanz Fragmente“ einen vertieften Einblick in das aktuelle Schaffen der Tanzszene von Olten. Damit fördert und unterstützt er das kreative Schaffen von Choreograf*innen mit Bezug zu Olten. So wird auch auf das grosse Spektrum des zeitgenössischen Tanzes in der Region aufmerksam gemacht.

Tanz: Sylvie Chen & Regina Graber ǀ Rosmarie Grünigs‘ vorprofessionelle Cie. Blossom ǀ Salome Schärli ǀ Nina Pfüller & Jade Schibli ǀ Viviane von Gunten ǀ Tanzpart Ursula Berger – Christian Mattis

Gespannt darf man auf die Vorpremiere von „Schnälli Schue“ unter der Choreografie von Christian Mattis - einer Rekonstruktion der im Jahre 1989 erfolgten Produktion für das Berner Ballett – sein. Diese wurde im Auftrag und im Rahmen des Projekts und Festivals kulturerbe, tanz! 2020-2021 in Zusammenarbeit mit der Cie. Tanzpart von Ursula Berger (Tänzer*innen des Dance Studio Olten) erarbeitet.

TANZINOLTEN hat sich entschieden, als Sicherheit aller Besucher*innen, Künstler*innen und Mitarbeiter*innen eine Maskenpflicht im Kulturzentrum Schützi, Olten, einzuführen. Zudem wurde der Stadt Olten ein Schutzkonzept eingereicht.

Im Vorfeld, um 18:30h., findet die 24. Generalversammlung von TANZINOLTEN im Aare Riverview, Zielempgasse 10, Olten, statt. Neumitglieder sind herzlich willkommen, aus aktuellem Grund ist eine vorgängige Anmeldung an das Sekretariat sek@tanzinolten.ch oder 062 216 15 34 notwendig!

