Die Diskussion über die Einführung von Tempo-30 in Brugger den Wohnquartieren kommt uns Windischern nur zu bekannt vor: Ende letzten Jahrhunderts hörte man südlich des Bahnhofs sehr ähnliche Bedenken. Aber Hand aufs Herz: Heute will in Windisch wirklich niemand mehr zurück. Die reduzierte Geschwindigkeit hat sich für alle ausbezahlt: ruhigere Quartiere, in denen auf der Strasse wieder gespielt werden kann, ein erhöhtes Sicherheitsgefühl für alle - von der Fussgängerin bis zum Autofahrer und eine allgemein verbesserte Rücksichtnahme im Verkehr. Schlechte Erschliessung oder gar Behinderung des motorisierten Verkehrs: Fehlanzeige. Sogar auf der Dorfstrasse, dem einzigen Auto-Zubringer nach Unterwindisch ist das quartierverträgliche Temporegime voll akzeptiert. Auf dieser Strasse hat Windisch übrigens bedarfsgerecht und pragmatisch einen Zebrastreifen installiert. Auch das geht ohne Probleme. Habt drum ein bisschen Mut in Brugg und sagt JA zu Tempo 30! Ihr werdet euch – wie wir - schon sehr bald wundern, dass dies überhaupt jemals so ein Thema war.

Wolfgang Zesch, Familienvater aus Windisch