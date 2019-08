In der Woche vom 5. bis 9. August 2019 konnten die Neuendörfer Kinder von der 1. bis 8. Klasse aus zahlreichen Kursen und Aktivitäten auswählen und sich ein tolles Ferienpassprogramm zusammenstellen. Zirka 100 Kinder nahmen dieses Angebot war und es wurde eine erlebnisreiche Woche für alle Teilnehmer und Kursleiter.

Angefangen am Montag, früh morgens um 6 Uhr, beim Bauer Zeltner, wo die Kinder helfen durften die Kuh Ladina von Hand und weitere Kühe mit der Maschine zu melken. Abends in der Movie Night mit zwei Überraschungsfilmen für Klein und Gross und leckerem Popcorn liessen wir den ersten Tag ausklingen.

Auch bei sportlichen Anlässen konnte man sich austoben. Sei es beim Tennis, Badminton, Klettern, Unihockey, Volleyball und Faustball, kamen viele ins Schwitzen und hatten grossen Spass dabei.

Zeitweise spielte das Wetter nicht wie gewünscht mit. So musste zum Beispiel das Tennis kurzfristig in die Turnhalle verlegt werden, da die immer wieder kurzen, aber heftigen Regengüsse den Platz in Glashütten überschwemmten. In unserer grossen Dorfhalle war das aber kein Problem und es wurde ein gelungener sportlicher Anlass.

Reiten im Regen war auch mal was Anderes und die Kinder verlebten trotzdem einen erlebnisreichen Tag auf dem Pferdehof.

Was etwas schmerzte war, dass wir den Flugevent wegen schlechten Wetters absagen mussten. Aber die Sicherheit der Kinder stand für uns an erster Stelle.

Tierkurse sind immer beliebt. Somit erhielten wir viele Anmeldungen für den Hundekurs. Ein voller Erfolg und ein freundschaftliches, freudiges Spiel zwischen den Kindern und den Hunden war zu erleben. Die feinen „Cervelat-Gudelis“ waren sicher auch nicht unbeteiligt daran...

Der Besuch in der Reptilienzuchtstation liess die Kinder staunen. Giftige Spinnen und Kröten zum Anschauen, Schlangen zum Halten und Echsen, die berührt werden durften. Die putzigen Agamen hätten sie am liebsten mit nach Hause genommen.

Kreativ sind unsere Kinder auch. Dies konnten sie zum Beispiel im Handlettering, Speckstein und diversen anderen Bastel-Workshops ausleben. Es war wie immer wunderbar, die Ergebnisse bestaunen zu können.

Alles in Allem war es eine wirklich grossartige Woche mit viel Spass und guter Stimmung. Herzlichen Dank allen Kursleitern, Sponsoren, Begleitpersonen und Fahrern für die Mithilfe und das Engagement.