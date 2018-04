Inzwischen ist das FUBATU erneut Geschichte. Eine tolle Stimmung, spannende Spiele und zahlreiche Zaubertore - hier geht es um das einzigartige Fussball-Grümpelturnier, ein kleiner Vorgeschmack auf die Fußball WM 2018. Es wurde von dem Blauring Sankt Anton Wettingen und der Jungwacht organisiert. Verschiedene Aargauer Scharen trafen sich letztes Wochenende wieder, um den Sieger in den entsprechenden sieben Altersgruppen zu ermitteln. In der Halle dieser Kantonsschule Baden gesellten sich in Summe 45 Fußballteams. Am renommierten Turnier nahmen insgesamt 400 aktive Kicker teil.



Der Tag für das Sankt-Anton-Leitungsteam und das OK beginnt lange Zeit vor dem tatsächlichen Turnierstart. Es wird gerne für das FUBATU früh aufgestanden, wenn es noch finster draußen ist. Giacomo Acquaroni von dem OK erklärt, dass ehe das erste Spiel startet, muss geschaut werden, dass alles zur Verfügung steht und häufig ebenso Unvorhergesehenes gemanagt wird. Dann ist ebenso die Anspannung am höchsten.



Allerdings haben sich die Vorbereitungen rentiert. Das Wochenende fand nicht nur regen Anklang bei den Teilnehmern. Auch viele Zuschauer waren in den Hallen zu finden, die Spielstätten waren sehr gut besucht. Über volle Zuschauerränge durften sich die Fußballer freuen. Ein Grund für zahlreiche Beteiligte waren nicht nur die spannenden Spiele, sondern ebenso das kulinarische Rahmenprogramm.



Trotzdem haben die Leiter und das OK keine freie Minute. Ständig gibt es was zu tun, egal, ob es die Führung der Ranglisten, die Bedienung des Grills und der Beiz ist oder mancher gar selbst in die Fußballschuhe schlüpft. Giacomo Acquaroni meint, dass am meisten Hektik vor sowie während der Finalspiele aufkommt. Da sind die Spielpläne zu aktualisieren und der Überblick zu behalten.



Dabei ist das Ziel der zwei Jugendorganisationen, für Kinder sowie Jugendliche eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten. Giacomo Acquaroni hebt hervor, dass die Heranwachsenden Spaß haben sollen. Weiterhin sei das Vernetzen mit weiteren Scharen sehr bedeutungsvoll. Zukünftig ist geplant, das Teilnehmerfeld noch entsprechend stärker auszuweiten.



Für den Blauring Sankt Anton Wettingen und die Jungwacht ist das FUBATU eine große Tradition. Das erste Mal wurde es vor 37 Jahren ausgetragen. Seitdem hat sich das jährliche Turnier in das Jahresprogramm gespielt. Neben dem Sommerlager avancierte es zu einem der begehrtesten Anlässe für Heranwachsende in allen Altersklassen. Aber auch Wettbegeisterte fanden in den letzten Jahren mehr und mehr Geschmack an dem Turnier, die Wettquote für das Finale fand regen Anlauf. Außerdem wurde es seither immer mehr über die Regionen hinaus bekannt. Mit Wohlenschwil-Mägenwil, Spreitenbach, Baden und verschiedenen regionalen Leiterkurs-Teams schlossen sich mehrere auswärtige Scharen zu diesen Wettinger Mannschaften von Sankt Sebastian und Sankt Anton an.



Nach und nach leerte sich die Halle nachdem der letzte Schlusspfiff sowie die Siegerehrung erfolgte. Rasch wird von den Leiterinnen und Leitern alles aufgeräumt. Erkoren sind die Sieger. Verteilt sind die Preise. Das OK freut sich über einen gelungenen Wettkampf. Alles verlief problemlos sowie ohne größere Zwischenfälle von dem ersten Anpfiff bis zu der Rangverkündigung. Spaß und Spektakel fanden ebenso neben spannenden und fairen Spielen Einklang. Im Gedächtnis bleiben zahlreiche schöne jedoch ebenso bittere Vorkommnisse. Doch alle Organisatoren, Spieler und Zuschauer freuen sich schon auf das kommende FUBATU.