Stolze 1614.50 Franken ergab die Kollekte am Kürbis-Suppentag im Kapuzinerkloster Solothurn, der am 17.

September stattfand. Die Kollekte dient dem Kauf von Samen, Setzlingen und Werkzeugen für den Schulgarten,

welchen diverse Klassen des Hermesbühlschulhauses im Klostergarten betreiben. Im Bild präsentiert Lehrerin

Corinne Kaiser zusammen mit Klosterverwalter Urs Bucher das Ergebnis der Kollekte.

Die Schulkinder hatten die Kürbisse in ihrem Schulgarten selber gepflanzt, gepflegt, geerntet, schliesslich

geschnetzelt und daraus unter Anleitung die Suppe für den Suppentag gekocht. Die Kinder erlebten so die ganze

Kette eines Nahrungsmittels vom Samen bis zur Mahlzeit im Suppenteller.