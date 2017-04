Spektakuläre Spiele, Spannung bis zum Schluss und zahlreiche Tore. Bald ist es wieder soweit – das FUBATU steht auf dem Jahresprogramm von Jungwacht und Blauring St. Anton Wettingen. Das traditionelle Hallen-Fussballturnier lockt jährlich hunderte von Kindern und Jugendliche an. In diesem Jahr treffen sich am Wochenende vom 13. und 14. Mai viele Scharen in der Sporthalle der Kantonsschule Baden, die in diversen Alterskategorien versuchen, den Pokal zu ergattern. Anpfiff am Samstag ist um 13.00 Uhr, am Sonntag beginnen die ersten Partien bereits um 7.30 Uhr.

Im Jahre 1980 organisierte eine Hand voll sportlicher Leiterinnen und Leiter von Jungwacht und Blauring St. Anton Wettingen ein Fussballturnier, welches in erster Linie für Spiel und Spass für die Kinder sorgen sollte. Das Turnier fand derart Anklang, sodass man im darauf folgenden Jahr erneut ein Turnier auf die Beine stellte. Seither findet das traditionsreiche Grümpelturnier jährlich statt und ist neben dem Sommerlager einer der wichtigsten Bestandteile des Jahresprogrammes. Dabei wird auch immer wieder etwas Spezielles geboten. Am 30-Jahre-Jubiläum 2010 wurde sogar Prominenz angeworben. Beach Soccer-Star Dejan Stankovic sowie der damalige FC Aarau-Trainier Ranko Jakovlievic gaben dem Turnier die Ehre und stellten sich für eine persönliche Autogramm-Stunde zur Verfügung.

Heuer nehmen 45 Mannschaften in sieben Kategorien teil. Die verschiedenen Gruppen haben zuerst Gruppenspiele, bevor dann am Sonntagnachmittag die Finalspiele beginnen. Neben der Wettinger Gast-Schar St. Sebastian, sind auch Baden und Spreitenbach treue Teilnehmer an diesem Plausch-Anlass, doch sind auch Neulinge immer wieder gern gesehen.

Die Vorbereitungen laufen schon seit längerem auf Hochtouren. Doch muss nicht nur im Voraus alles Administrative organisiert werden. Auch während dem Anlass ist das ganze Leitungsteam vielbeschäftigt. Abgesehen vom sportlichen Event bietet das FUBATU auch ein kulinarisches Rahmenprogramm. Nicht nur am altehrwürdigen Grill können sich die Teilnehmer und Zuschauer verpflegen, auch „The Beiz“ hat stets geöffnet.

Dass sich das FUBATU nunmehr seit über 35 Jahren in die Jahresplanung gespielt hat, ist kein Zufall. Es hat einen grossen Stellenwert für Kinder, Eltern, ehemalige Leiter und das Leitungsteam. So wird es auch in Zukunft ein wichtiger Event von Jungwacht und Blauring St. Anton Wettingen bleiben. Mehr Infos findet man auf www.fubatu.ch.