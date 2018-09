Die Sichlete des Jodlerklubs Burgwäldli Leuzigen ist eine Tradition, welche nicht wegzudenken ist am Bettag. So laden die Jodler auch am Sonntag, 16. September 2018 wieder zur Sichlete bei der "Alten Post" in Leuzigen ein. Dieses Jahr stehen Töfflis, Vespas und Solex im Mittelpunkt und die Jodler hoffen auf viele Besitzer, welche mit ihrem Gefährt die Sichlete besuchen und diese auch ausstellen und bewundern lassen.

Es wird wiederum "Bärner Platte" oder Hamme serviert. Der Zwetschgenkuchen und diverse selbstgebackene Torten warten ebenfalls auf zahlreiche Besucher.

Bereits um 9.30 Uhr umrahmen die Leuziger Jodler den Gottesdienst in der Kirche in Leuzigen.