Traditionelle Weihnachtsfeier im Kinderheim Bättwil

Wie jedes Jahr fand am 22. Dezember die traditionelle Weihnachtsfeier des Kinderheims statt. Und wie jedes Jahr gaben sich alle Kinder und Kinderheimangestellte grosse Mühe, diesen Abend zu etwas Besonderem zu machen.

Das grosse Bühnenprogramm versprach einen spannenden und unterhaltsamen Abend und schon seit Wochen lernten Schüler Gedichte auswendig, die Kinder studierten Lieder und Tanzschritte ein, alle kleinen und grossen Darsteller bastelten an Bühnenbildern und Kostümen.

Rolf von Moos, Gesamtleiter, begrüsste die rund 140 Zuschauer, Kinder, Gäste und Angestellte zum ersten Mal im neuen Kinderheim - und neu in diesem Jahr sind nicht nur die Räumlichkeiten - neu ist auch, dass die Tagessonderschule seit diesem Sommer ein Teil des Kinderheims Brugg ist. Ein spannendes und bewegtes Jahr neigt sich dem Ende zu. Das Jahr 2010 wird als gewichtigstes Jahr der letzten Zeit in die Kinderheimgeschichte eingehen.

Die Zuschauer wurden gleich zu Anfang von der Wohngruppe Pluto begrüsst - hier zeigten schon die Kleinsten, was in ihnen steckt und führten einen Weihnachtsrap auf. Später zeigten sie den Zuschauern ihren „Nikki Tanz" und den „Sternentanz".

Die Wohngruppe Neptun führte eine Geschichte auf, in der einer Familie der Weihnachtsbaum gestohlen wurde - jedoch konnte der Räuber durch Schoggi überlistet werden und am Ende war der Räuber glücklicher Schoggibesitzer und die Familie glücklich mit dem wiedergefundenen Weihnachtsbaum.

Die Wohngruppe Sonne führte „E Ängelsgschicht" auf, die von den Kindern musikalisch untermalt wurde. Hier war viel Taktgefühl und Konzentration gefragt, um den Einsatz nicht zu verpassen und die Kinder und Jugendlichen haben eine glänzende Vorstellung gegeben!

Die Unterstufe der Tagessonderschule, die Klasse Luchse, führte die Geschichte vom kleinen Tannenbaum auf, der unbedingt ein Weihnachtsbaum werden wollte und am Ende verstand, dass Freundschaft und Zusammenhalt viel mehr wert ist als Geschenke.

Die Mittelstufenschüler „Wölfe" rezitierten ein Gedicht, was vor so vielen Zuschauern gar nicht so einfach war - doch sie zeigten Mut und wurden durch den Applaus der Zuschauer belohnt.

Die Wohngruppe Jupiter mit Kindern mit schwerer Behinderung führte das Märchen vom Sterntaler auf mit einem kleinen Rollstuhltanz und liess Sternchen regnen. Besonders die jüngsten Kinder freuten sich über die Sternchen und sammelten diese fleissig ein.

Die Oberstufe der Tagessonderschule las die Geschichte von den „Hermanns Kindern" vor, mit denen anfänglich niemand etwas zu tun haben wollte und die sich am Ende trotz aller Vorurteile als liebenswürdige, starke Charaktere entpuppten.

Die Wohngruppe Saturn präsentierte ihren traditionellen und lang ersehnten „Saturnfilm", in dem unter anderem die WM 2010 im Schnee nachgespielt wurde und alle Zuschauer zum Schmunzeln und Lachen brachte.

Rolf von Moos bedankte sich in seinem Schlusswort für den Einsatz aller Angestellten, Kinder und Jugendlichen ganz herzlich. Catherine Meier, Bereichsleiterin Wohnen, sagte das Schlusslied „Rudolf das kleine Rentier" an und fand tatkräftige Unterstützung durch textsichere junge Damen und Herren, die sich bereit erklärt haben, spontan auf der Bühne das Lied zu singen. Nun war es für alle anderen im Saal ein Leichtes, in das fröhliche Singen der Kinder einzustimmen.

Im Anschluss wurde alles für das gemeinsame Racletteessen vorbereitet und alle erwartete ein feines Z`Nacht mit vielen fleissigen Helfenden, die sich um das leibliche Wohl aller kümmerten.

Nach einem feinen Dessert zogen sich die Kinder und Jugendlichen zurück. In drei Wohngruppen wurde noch etwas weitergefeiert und Geschenke ausgepackt. Nach so vielen Darbietungen, Liedern und Plaudereien beim gemütlichen Zusammensitzen hatten die Kinder auch am nächsten Tag noch viel zu erzählen.

Das Kinderheim ist 365 Tage im Jahr geöffnet und somit auch über die Festtage. Da etwelche Kinder und Jugendliche nicht die Möglichkeit haben, nach Hause zu gehen, werden die Weihnachtstage und natürlich Silvester auch im Kinderheim speziell gefeiert.

Pünktlich auf Heilig Abend schüttelte Frau Holle ihre Bettdecken zünftig aus. Dies untermalte die Weihnachtsstimmung im Kinderheim Brugg auf wunderbare Weise. Die Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen, welche Weihnachten im Kinderheim verbringen, machten sich um 16 Uhr zusammen mit ihren BetreuerInnen im Schneegestöber auf den Weg in den ökumenischen Weihnachtsgottesdienst nach Turgi. Die Kinder- und Jugendtheatergruppe von Turgi führte die Weihnachtsgeschichte Liebt er dich auf, begleitet mit schönen Weihnachtsliedern. Alle lauschten staunend der wunderbaren Weihnachtsstimmung in der festlich geschmückten Kirche. Nach dem Weihnachtsgottesdienst durften alle ein Friedenslicht mit auf den Heimweg nehmen.

Im Kinderheim angekommen, wurden eiligst die warmen Jacken ausgezogen und alle machten sich Richtung Mehrzwecksaal auf, wo im festlich gedeckten Raum ein feines Weihnachtsessen auf die hungrige Schar wartete.

Endlich war es so weit, nach dem feinen Essen durften die Kinder die schön eingepackten Geschenke auspacken und so mancher Kinderwunsch ging in Erfüllung, dies zeigten die vielen glänzenden Kinderaugen deutlich. Ein schönes Gefühl, so viele unterschiedliche Kinder und Jugendliche, mit und ohne Behinderung, glücklich feiern zu sehen.

Anschliessend durften die grösseren Kinder und Jugendlichen noch einen schönen Weihnachtsfilm auf der Wohngruppe Saturn anschauen. Für die kleineren Kinder war es Zeit zum Schlafen, was bei verschiedenen nach der grossen Aufregung nur schwer möglich war. Eine wunderschöner Heilig Abend neigte sich so dem Ende zu.