Haben Sie Interesse an regelmässigem Ausdauertraining? Dann sind Sie bei uns an der genau richtigen Adresse. Die teilnehmenden Radsportler kennen die Region sehr gut und befahren wenn möglich Nebenstrassen und Radwege. Sie sind herzlich eingeladen, als Gastfahrer an einem unverbindlichen Probetraining teilzunehmen.

Trainingsdistanz: März, April, ca. 50-70 km, Ø ca 24 km/h

Juni - Oktober, ca. 80-100 km, Ø ca 26 km/h

Wann: Samstag oder Sonntag, März bis Oktober

Start: 10.00 Uhr

Treffpunkt: beim Radsportgeschäft Bauer Sport, Wettingen

Gemütliches Beisammensein nach dem Training im Restaurant.

Mitnehmen: Velohelm (Pflicht!), Bidon, Energieriegel, etwas Geld, ID

Detailinfos unter: www.rscwettingen.ch, rscwettingen@gmail.com

Das Training wird nur bei trockenem Wetter durchgeführt (Anmeldung erwünscht)

Das Training findet auf eigenes Risiko statt.

Eine Haftung ist ausgeschlossen.