Traumhochzeit im schönen und sympathischen Seetalerdorf Egliswil! Ein Restaurant, eine Dorfbeiz.... die Egliswilerinnen und Egliswiler kennen und schätzen das Restaurant Bürgi als „Kathi’s Schmankerl“ bestens! Kathi, die Wirtin, und Daniel Krähenbühl haben sich in der schönen Kirche von Egliswil das JA-Wort gegeben. Sie feiern mit Familie, Freunden und der egliswiler Bevölkerung eine schöne Hochzeitsfeier! Als Gemeindeammann gratuliere ich dem Brautpaar herzlichst und wünsche ihnen alles Gute für die gemeinsame Zukunft! Die egliswiler Bevölkerung schätzt, dass das Dorf noch ein Restaurant hat. Die Speisekarte von "Kathi`s Schmankerl" hat diverse Spezialitäten die den Gaumen so richtig erfreuen lassen. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle! Kommen Sie vorbei in das schöne und sympathische Seetalerdorf Egliswil. (Rolf Jäggi, Gemeindeammann Egliswil)