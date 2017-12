Ladina Buss wurde an der Swiss Triathlon Award Night für ihre Bronzemedaille an den Cross-Triathlon Weltmeisterschaften in Penticton/Canada geehrt. Sie ist zudem amtierende Schweizermeisterin in dieser Disziplin. Ausserdem engagiert sich Ladina als eine der Trainerin in der Kategorie Schüler und Kids sehr um den Nachwuchs des Tri Teams Oensingen. Es ist wertvoll, dass die Jüngsten von diesen Erfahrungen profitieren und sich spielerisch auf den Triathlonsport einstimmen können.

Vielen Dank an das ganze Trainerteam für die tolle und unterstützende Arbeit! Wir sind stolz auf Ladina und all unsere anderen Athleten. www.triteam.ch Nicole Rennollet