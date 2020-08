Trimbacher Komitee für Konzernverantwortungsinitiative bereit für den Endspurt

In knapp drei Monaten am 29. November stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Konzernverantwortungsinitiative ab. Die Initiative will einfordern, was selbstverständlich ist - dass Grosskonzerne mit Sitz in der Schweiz ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt auch in anderen Ländern wahrnehmen. Um auch in Trimbach möglichst viele Stimmberechtigte für das wichtige Anliegen zu überzeugen, traf sich das Trimbacher Komitee nach den Sommerferien erstmals wieder zur gemeinsamen Sitzung. Zu Gast war Lucia Cappiello vom nationalen Komitee für die Konzernverantwortungsinitiative, die dem Trimbacher Komitee Anregungen für Aktionen mitgab. In den nächsten Wochen wird das Komitee mehrere Aktionen durchführen, um in Trimbach auf die Initiative aufmerksam zu machen.

Alexis Strähl