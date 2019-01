Turnen für Jederfrau und Jedermann

Haben auch Sie sich zum neuen Jahr vorgenommen, etwas für Ihre Fitness zu tun? Möchten Sie lieber in einer Gruppe trainieren und Spass haben, statt alleine in einem Studio zu schwitzen? Dann kommen doch auch Sie ins Turnen für Jedermann und Jederfrau in Wettingen. Es finden jeweils am Montagabend in der Turnhalle Zehntenhof an der Landstrasse in Wettingen im UG zwei Lektionen statt. Die erste dauert von 18.30-19.15 Uhr, die zweite von 19.30 -20.15 Uhr. Wer mag, kann zwischendrin Basketball spielen.

Pro Lektion ist ein Unkostenbeitrag von Fr. 5.—zu bezahlen, weitere Verpflichtungen gibt es nicht.

Wir freuen uns auf neue Mitturnerinnen und Mitturner!