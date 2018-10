Liebe baldige Hotelgäste

Wie gerne werden wir Sie am 3. November 2018 im Grand Hotel Schinznach-Dorf empfangen. An diesem Abend werden Sie sich zurücklehnen und die eindrücklichen Shows der turnenden Vereine Schinznach-Dorf geniessen können. Lassen Sie sich sowohl kulinarisch wie auch kulturell in unserem historischen Mehrzweckhallen-Saal verwöhnen. Das altehrwürdige Hotel wird seit jeher von der Turnerfamilie Schinznach-Dorf geführt und gehört zu den besten seiner Umgebung. Zusätzlich zum Abendprogramm können sich unsere ehrenwerten Gäste mit der Hotel-Tombola unterhalten, einen Drink in unserer rustikalen Bar geniessen oder sich ein Glas Sekt in der Cüplibar genehmigen. Und Achtung: Um Mitternacht gibt es noch eine Überraschung für all unsere erlesenen Gäste.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Reservieren Sie noch heute unter https://eventfrog.ch/turnerabend2018tvsd oder ergattern Sie sich an der Abendkasse ein letztes Ticket.

Bis bald, im Grand Hotel Schinznach-Dorf