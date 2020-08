Turnerreise der Frauenriege Rickenbach

Sechzehn Turnerinnen fuhren mit Bus, Bahn und Tram an den Zürichsee. Mit dem Schiff ging es weiter nach Rapperswil. Nach einem kurzen Bummel kamen wir in Knie's Kinderzoo an, wo wir das asiatische Mittagessen im hübschen Restaurant einnahmen. Ein kleiner Bummel durch den Zoo und weiter ging es in die Altstadt von Rapperswil. Der Hitze wegen ersparten wir uns den Besuch des Rosengartens und erholten uns individuell im Schatten der Altstadt oder am See. Infolge technischer Pannen bei den SBB gelangten wir zwar auf Umwegen aber trotzdem wohlbehalten am Zielort an. Danke den Organisatorinnen Lisa und Sonja.

Text: Evi Glänzel