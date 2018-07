Am letzten Wochenende war es soweit, die Mehrzweckhalle Kretz in Erlinsbach wurde zum kleinen Las Vegas von Speuz, bei dem alle drei Vorstellungen ausverkauft waren. Die Veranstaltung ist schon länger beliebt und ein echte Hingucker.



Anlass der Veranstaltung war der diesjährige Turnerabend der Turnvereine Erlinsbach OS. Diese hatten sich vorgenommen, mit ihrem bunten Programm das Ambiente von Las Vegas auf die Bühne zu zaubern. Las Vegas ist nämlich auch kulturell ein Garant für Entertainment pur.



Hochzeiten, König der Löwen und Bankräuber



Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die MuKi/VaKi. Die von den 3-4 jährigen Kinder dargestellten „Bankräuber“ spielten sich sogleich in die Herzen der Gäste. Danach kam Elvis, der schliesslich ein Brautpaar verheiratete. Gerade Elvis Presley sollte im Bereich Las Vegas und Casinos nicht fehlen.



Das Turnen verwandelte kurzerhand den Saal in das Musical „LionKing“. 17 Darsteller zogen die Zuschauer so in ihren Bann. Das Motto des Turnerabends „Viva Las Vegas“ wurde von 22 Jugi Damen durch eine Show am Boden und Stufenbarren umgesetzt. 12 weitere Damen der J&S Hip-Hop nahmen die Gäste dann auf eine Reise in die „90s“ mit.



New York, Neon und Glitzer



Am Schulstufenbarren zeigte der Damenturnverein sein Können. Eine Premiere ihres neuen Programms hatte die „Showgirls aus New York“. Glamourös wurde es mit dem Frauenturnverein mit fetzigen coolen Outfits und speziellen Lichteffekten. Vor der Pause lud die Männerriege aus 20 Kerlen noch zu ihrem Motto „Men at work“ ein.



Eine Interpretation des Films „Ocean’s Eleven“ boten die Akroboys des Turnvereins. Verschiedene Hotels aus Las Vegas wurden von 20 Kids der J&S Hip Hop Gross vorgestellt, so z. B. das „Hotel Venedig“ oder das „Hotel Circus Circus“. Inspirationen gab es auch durch das klassische online Casino. Gambling und Casinos spielten immerhin im Film die Hauptrolle. Eine besondere Stimmung dabei erzeugte der Turnverein mit speziellen Effekten im Neonlicht.

Gerade der Akt der Oceans Eleven belebte den Sall. Grelle Lichter, Neonlichter sorgten für das perfekte Casino Flair. Gerade das Publikum genoss den Ausflug in die Welt des Entertainments und des Gamblings. So war die Stimmung auch ab diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt, so dass die Grundstimmtung für den finalen Akt nicht hätte perfekter sein können.

Im letzten Teil des Programms stand der STV Erlinsbach AG in blauen Badekappen und mit viel Akrobatik zu seinem Motto „Blue Men Group“. Für 10 Mädchen des J&S Turnens war das Leitmotiv „Black and White“. Danach ging es mit dem DTV/TV zum Schluss in den „Underground“. 4 Turner und 12 Turnerinnen fanden gleichzeitig mit ihrer Gymnastik auch noch den seit Beginn der Veranstaltung vermissten Diamanten.



Mit viel Applaus dankte das Publikum den zahlreichen Akteuren. Ebenso honorierte man das Engagement der Leiterinnen und Leiter und freute sich bereits auf den nächsten Turnerabend.