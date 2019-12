TV- und Sternekoch Torsten Götz beim Diabetes-Erlebnistag in der Umwelt Arena

Mehr als 250 Menschen mit Diabetes, darunter viele Familien, kamen am Samstag, den 16. November in die Umwelt Arena nach Spreitenbach, um am ersten Deutschschweizer Diabetes Erlebnistag teilzunehmen.

Unter dem Motto des Tages Gutes Geniessen – Herausforderungen annehmen bereitete TV- Sternekoch und Genuss Botschafter Torsten Götz zusammen mit zehn Teilnehmern ein Genuss-Menü zu. Die Teilnehmer und andere Besucher hatten dabei Gelegenheit, über gesundes Kochen zu erfahren während sie interessante Häppchen, wie zum Beispiel das Chia Pudding Dessert probieren konnten. Erlebnistag Besucher hatten ebenso die Möglichkeit, führenden Experten aus den Bereichen der Medizin, Psychologie und Rechtswissenschaft Fragen in Zusammenhang mit Diabetes zu stellen.

Ebenso konnten sie sich von Otto Fuchs karikieren lassen oder mit der aus Basel stammenden Theaterwerkstatt Reactor Handlungsstrategien erarbeiten, wie Situationen im Alltag mit Diabetes kommunikativ gelöst werden können. An einem Infostand, der gemeinsam von Abbott und Ypsomed angeboten wurde, konnten Besucher Erfahrungen aus erster Hand mit neuen Technologien wie Insulinpumpen oder CGM/FGM-Systemen (Kontinuierliche Glukosemessung/Flash-Glukose Messsysteme) machen. Auf der Infoveranstaltung am Nachmittag, moderiert von Lucia M. Eppmann, Chefredaktorin vom Tagblatt der Stadt Zürich, wurde speziell über die Belastung von Familien mit Diabetes gesprochen.