Auch dieses Jahr lud die MGK die Einwohner, welche ihren achtzigsten, fünfundachtzigsten oder älteren Geburtstag feiern durften, zusammen mit ihren Angehörigen, zum traditionellen Geburtstagskonzert ein. «Wir spielen für Sie extra bekannte Melodien aus vergangenen Jahren, weniger moderne Stück.», begrüsste MGK-Präsident Matthias Zeltner die 102 Gäste in der Arche Kölliken. In diesem Sinne eröffnete die Kölliker Dorfmusik unter der Leitung von Hansjörg Ammann das Konzert mit dem Aadorfer Marsch. In einem Konzert im Jahr 1937, Geburtsjahr vieler der Kölliker Jubilarinnen und Jubilare, spielte die MGK den Walzer «Wiener Bürger», eine der bekanntesten Kompositionen von Carl Michael Ziehrer. Und wieder, 80 Jahre später, war dieser Walzer im Konzertprogramm. Das Publikum konnte sich danach an der heiteren humoristischen Polka «Zwei lustige Vagabunden» von Franz Watz erfreuen. Matthias Graber und Matthias Zeltner waren die «zwei Vagabunden», welche mit ihrem Euphonium durch die Kölliker Arche «zogen».

Mit dem Stück «Congratulations» beglückwünschte die MGK die Jubilare schliesslich auch musikalisch. Den Geschmack des Publikums traf die MGK auch mit «Zoge am Boge de Landamme tanzed». Als MGK-Präsident Zeltner mit «Rocking Vogellisi» das letzte Stück ankündigte, schlug er einen Bogen zum weiteren Programm: «In Adelboden ist Vieles nach diesem Lied benannt, unter anderem gibt es den Vogellisi-Käse.» Und zu Käse, Zopf, Wein und zu selbstgebackenen Kuchen lud die MGK im Anschluss an das Konzert ein. Vorher forderte das Publikum jedoch noch musikalische Zugaben. Der Konzertteil endete mit einheimischen Schaffen, dem Kölliker Marsch von Kurt Brogli.

