Liebe Eltern der Spielgruppen-Kinder LUPINO

1999 gründete ich die Spielgruppe Lupino. Mit viel Freude und Elan begleitete ich nun bald 20 Jahre lang die mir anvertrauten Kinder bis sie in den Kindergarten kamen. Ich durfte sehr viele schöne Momente erleben und möchte keinen Tag missen. Es war mir immer ein grosses Anliegen, dass die Spielgruppe in den gegebenen Räumlichkeiten in Full weitergeführt wird. Nach längerer Suche habe ich eine gute Nachfolgerin für die Spielgruppe gefunden. Da ich zurzeit eine 2. Gruppe am Dienstag eröffnet habe, wird Yolande Keller diese Gruppe ab den Frühlingsferien als Spielgruppen-Leiterin führen. Ab August 2018 übergebe ich die Spielgruppe der neuen Leiterin Yolanda Keller.

Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und den Kindern viel Spass in der Spielgruppe.

Mit herzlichen Grüssen

Margrit Keller

Spielgruppe Gumpesel Full

Ab August 2018 werde ich, Yolanda Keller, die Spielgruppe Gumpesel in den Räumlichkeiten der Spielgruppe Lupino anbieten und leiten. Die Tage bleiben wie bis anhin Dienstag und Mittwoch jeweils von 8:30 bis 11:00 Uhr. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung.

Zu meiner Person: Yolanda Keller, diplomierte Kleinkinderzieherin, wohnhaft in Full, Mama von 2 Jungs 8 und 5 Jahre alt. Zurzeit leite ich das ELKI-Turnen in Full. Von 2006 bis 2014 leitete ich die Kinderkrippe Kreisel als Krippenleiterin der Gemeinde Affoltern am Albis.

Ich hoffe dass Sie auch mir in Zukunft Ihr Vertrauen schenken und freue mich viele Kinder begrüssen zu dürfen.

Bei Interesse melden Sie sich unter der Telefon Nummer 056 281 16 76.

Herzlichst Ihre

Yolanda Keller