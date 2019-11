Untersiggenthalerinnen am «international Austrian-Open»

Auch dieses Jahr reiste eine kleine Gruppe von Turnerinnen, mit Trainer und Kampfrichter des STV Untersiggenthal, in das rund 480 Kilometer entfernte Salzburg an den internationalen Wettkampf. Am alljährlichen Austrian-Open vom 16. November nahmen insgesamt sechs Nationen teil, darunter auch die Schweiz.

Dieser Wettkampf unterschied sich allerdings zu den normalen Wettkämpfen, denn nebst den allbekannten Einzelstarts der Turner und Turnerinnen, wurde auch ein Teamwettkampf durchgeführt. Die Schweiz, somit auch der STV Untersiggenthal, konnte zwei dreier Teams stellen. Einerseits ein Jugend Team bestehend aus Lena Krohn, Shannon Rüttimann und Cheyenne Wietlisbach, andererseits ein Elite Team bestehend aus Kathrin Roser, Leonie Botta und Cheyenne Rechtsteiner (TV Liestal).

Bereits am Freitagmittag machten sich Rhönradturnerinnen mit dem Zug auf den Weg, um dort nach einer 6.5 stündigen Fahrt noch etwas Zeit für das angebotene Einturnen zu haben. Jacqueline Tschann und Katarina Bojic reisten separat mit dem Auto an und erreichten Salzburg erst in der Nacht.

Am Sonntag, früh morgens bereits um 6 Uhr, begann das Einturnen der Junioren und Juniorinnen. Durch das frühzeitige Eintreffen konnte man pünktlich beginnen und das Einturnen verlief effizient, schnell und unkompliziert. Daraufhin begann der Wettkampf der Juniorenklasse mit der Disziplin Spirale. Das Publikum und die Vereinskolleginnen fieberten mit den Turnern mit. Trotz leichter Nervosität und der Anspannung sich gegen die anderen Nationen (Österreich, Deutschland, Belgien, Niederlande und Norwegen) zu konkurrieren, verlief der Wettkampfstart gut. Auch wenn einzelne Stürze in Kauf genommen werden mussten. Die Disziplinen Sprung und Gerade verliefen danach parallel zueinander auf verschiedenen Bahnen. Mit einer rund 30-minütigen Verspätung ging um 15.30 der Wettkampf der Junioren zu Ende, bei welchem nebst den Untersiggenthalerinnen auch Laurin Gerber des TV Thun-Strättligen und Jasmin Hering des TV-Liestal, die Schweiz vertreten haben.

Direkt im Anschluss begann das Einturnen der Eliteturnerinnen. Auch dieses verlief mehr oder weniger entspannt, da sich die meisten an die zeitlichen Vorgaben des Einturnens hielten und somit die Küren schnell und effizient eingeturnt und vorbereitet werden konnten. Auch der Wettkampf der Elite startete mit der Disziplin Spirale. Wie auch bei den Juniorinnen mussten einzelne Stürze in Kauf genommen werden. Der Sprung nahm mehr Zeit als erwartet in Anspruch, was die Zeitplanung des Wettkampfes um weitere 30 bis 60 Minuten verzögerte, doch die Turnerinnen liessen sich davon nicht beeinflussen und erturnten gute Resultate. Zum Ende des Tages, um etwa 20 Uhr, startete dann endlich die Königsdisziplin Gerade mit Musik. Trotz der späten Stunde, zeigte Kathrin Roser eine hervorragende Musikkür. Und kurz nach Leonie Botta, der zweiletzten Starterin, war der Wettkampf um etwa 21 Uhr zu Ende und alles wurde für die Rangverkündigung vorbereitet.

Nach einer kurzen Showeinlage startete das Rangverlesen. Alle 120 Turnerinnen der Nationen Österreich, Deutschland, Belgien, Norwegen, Niederlande und der Schweiz wurden für ihre tollen Leistungen, sowie deren Teamleistungen geehrt und ausgezeichnet. In der Kategorie der Junioren und der Elite konnten mehrere Top 10 Plätze erturnt werden.

Das Eliteteam erreichte mit ihren spitzen Leistungen sogar den 1. Platz und gewann somit Gold.

Ein riesen Dank gilt unserer Trainerin Jacqueline Tschann, welche uns das ganze Wochenende mit viel Elan unterstützt hat, sowie Katarina Bojic, welche sich als Wertungsrichter zur Verfügung gestellt hat und uns somit eine definitive Teilnahme am Austrian-Open ermöglicht hat.

Auszug aus der Rangliste:

Junior A, Mehrkampf:

6. Shannon Rüttimann, 8. Cheyenne Wietlisbach, 17. Lena Krohn

Team-Wettkampf Junior A:

4. Schweiz (Cheyenne Wietlisbach, Lena Krohn, Shannon Rüttimann)

Elite A, Mehrkampf:

4. Kathrin Roser, 6. Leonie Botta

Team-Wettkampf Elite A:

1. Schweiz (Kathrin Roser, Leonie Botta, Cheyenne Rechtsteiner)