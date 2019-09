Im Rahmen der Mädchenarbeit von der Regionalen Jugendarbeitsstelle Surbtal-Würenlingen (kurz: JAST) fand am 19.September 2019 ein Girlstreffen zum Thema Upcycling statt. Zur aktuellen Umweltdebatte wollte auch die Mädchenarbeit ein Zeichen setzen. Beim Upcycling konnten die Mädchen ihre alten Kleider mitnehmen, oder jene, welche sie umgestalten wollten. Mit Javel wurden Kleider gebleicht, mit Faden Blumen gestickt und mit der Schere spannende Muster in die T-Shirts geschnitten. Die Kleider erhielten so einen neuen Look, aus Alt wurde Neu. Anschliessend an die fleissigen Basteleien, gab es eine leckere Pizza zum Abendessen, welche die Girls nach ihren Vorlieben belegen konnten.

Der Girlstreff speziell für Mädchen ist für Jugendliche ab der 5.Klasse oder 11 Jahren aus Würenlingen zugänglich. Bei Interesse an einem Girlstreff finden sich mehr Informationen auf der Website www.jast.li oder bei Anja Yehia unter anja@jast.li oder 076 327 47 50.