Bemerkenswerte Fortschritte in der medizintechnischen Industrie, veranlassen dazu die Balance zwischen Möglichkeiten und dem tatsächlich Vertretbaren abzuwägen und dementsprechend zu agieren.

Enorme Fortschritte, solche, die vor 20 Jahren noch nicht vorstellbar gewesen wären, sind alltäglich geworden. Unweigerlich stellt sich diesbezüglich die Frage, ob alles Mögliche wünschenswert ist.



Machbares immer sinnvoll und gut?



Der bekannteste Herzchirurg der Schweiz, Prof. Dr. med., Dr. h. c. Thierry Barrel, hat hierzu dazu an einem öffentlichen VCU-Anlass in Aarau referiert. Carrel schilderte hierbei die Innovationen der Medizin, deren Grenzen und Auswirkungen und äusserte sich zum Spannungsfeld zwischen Ethik und Ökonomie. Er bezog Stellung dahingehend, dass sowohl Mediziner, aber auch die Gesellschaft gefordert sind, sich mit den Grenzen der modernen Medizin auseinanderzusetzen.



Carrel hob die wachsende Lebenserwartung hervor und dass die Tatsache des demographischen Wandels und des medizinischen Fortschritts unweigerlich zu einem steigenden Versorgungsbedarf führe.



Möglichkeiten und Wahrnehmung



Von einem gar unbegrenzten Fortschritt spricht Carrel schon im Jetzt, und davon, dass man noch keine Vorstellung davon haben kann, was in der Zukunft für Entwicklungsschritte gemacht werden können.

Bei aller berechtigten Freude über die erzielten Erfolge, müssten auch deren negativen Aspekte erkannt und abgewogen werden. Dies auch im Hinblick darauf, welcher Patient welche Behandlung bekommt, wie finanziert wird und wem welche Ressourcen zukommen soll.



Ethik und Ökonomie

Wo Krankenhäuser auf eine möglichst effiziente Heilung der Kranken ausgerichtet sind, wird der kranke Mensch verstärkt als Kunde und weniger als Individuum gesehen. Im Gesundheitssystem gehört eine gerechte Verteilung der Ressourcen, daher zu den bedeutenden Herausforderungen der Medizin.

Die Medizin-Ökonomie hat so die Aufgaben, für die optimale Nutzung und Aufteilung von Gesundheitsgütern, Konzepte zu entwickeln. Dazu, zu erkennen, was erlaubt ist und wo unsere Grenzen sein müssen.



Thematik auch in Schönheitschirurgie

Auch die Schönheitschirurgie hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht, weshalb ein Hinterfragen im Hinblick auf Mögliches, Nötiges und ethisch Vertretbares auch dort keinen Halt macht. Möglich geworden ist bei der (vermeintlichen) Optimierung der Schönheit sehr vieles: Was aber kann und sollte tatsächlich getan und ermöglicht werden, um eine wirklich dauerhafte Zufriedenheit des jeweiligen Patienten zu erreichen, und nicht nur eine vorübergehende Laune zu befriedigen. Anders wäre dem Patienten selbst am meisten geschadet und eben dies gilt es zu verhindern.



Respekt, Fairness Verantwortung

Da jeder Patient anders auf einzelne Medikament reagiert, sollte, anstatt nun, mit dem Mehr an Wissen, herum zu experimentieren, direkt das Passende verabreicht werden. Dies in möglichst jedem medizinischen Bereich und immer im Hinblick auf Respekt, Fairness und Verantwortung.

Obwohl in der sich entwickelten Diskussion viele Fragen unbeantwortet blieben, wurde das Hauptziel erreicht: Sensibilisieren für dieses Thema.