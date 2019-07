Zwölf unverwüstlichen Seniorinnen und Senioren starten Ende Juni zu unserer jährlich mehrtägigen Velotour. Alle Teilnehmer waren mit einem E-Bike unterwegs, was die Steigungen problemlos bewältigen liess. Mit dem Zug ging es bis Disentis, die Fahrt mit der Rhätischen Bahn durch die Rheinschlucht, dem Grand Canyon der Schweiz war das erste Highlight. wo wir am Montagmittag unsere Tour starteten. Die Route führte uns durch die Surselva auf und ab, viel dem Rhein entlang bis nach Ilanz. Eine herrliche abwechslungsreiche Strecke mit viel Naturstrasse. In Ilanz konnten wir unseren Gepäckfahrer Hansruedi im Hotel begrüssen, ohne diese Hilfe könnten wir unser Vorhaben nicht durchführen.

Am zweiten Tag führte uns die Tour hinauf nach Versam und runter in die Rheinschlucht und wieder hinauf. Wir genossen an diesem Tag den Grand Canyon der Schweiz von oben, grandios. Schon vor dem Mittag waren wir in Rhäzüns. Da wir, wegen des heissen Wetters im Waldbad in Thusis Erfrischung wollten, machten wir uns auf den Weg. Den ersten Kilometer auf einem Bike-Trail dem Rhein entlang forderte wohl alle Teilnehmer. Bald erreichten wir einen schönen Weg in der Abgeschiedenheit am Rhein. Im Bad Thusis konnten wir uns erholen und verpflegen. Am späteren Nachmittag machten wir uns auf der Veloroute 6 auf den Weg das Domleschg runter und über den Polenweg zu unseren nächsten Übernachtungspunkt in Domat/Ems. Hier liessen wir uns im schönen Garten vom Hotel Sternen verwöhnen.

Der dritte Tag führte uns weiter dem Rhein entlang, viel im Schatten der Bäume und Sträucher bis nach Bad Ragaz, auch hier besuchen wir wieder die Badi. Nach der Erfrischung ging es weiter nach Sargans, Mels, nach Ragnatsch wo wir die Bahn nach Palfries benutzen. Unsere Fahruntersätze konnten wir in der Talstation parkieren. Die Bahnfahrt bis auf über 1700 Meter war eindrucksvoll. Wer begrüsste uns an der Bergstation? Am Weg zum Berggasthof konnten wir die ganze Alpenflora bestaunen, von der Alpenrosen, Enzian gross und klein, Bachrollen, Männertreu uam. Selbstverständlich war Hansruedi nach einer holprigen Bergfahrt mit dem Auto, resp. mit unserem Gepäck wieder zur Stelle.

Die Aussicht vom Berggasthof Palfries am Fusse des 2342m hohen Alviers auf die gegenüberliegenden Berge: Ringespitz, Pizol, Flumserberge mit Guscha, Spitzmeilen uam, sowie die Churfirstenkette. Unter uns breitet sich das Seeztal aus und am Ende war der Walensee im Blickwinkel. Das war wohl der Höhepunkt unserer Tour. Im Berggasthaus wurden wir durch «Rita» die Gastgeberin betreut.

Den vierten Tag haben wir umdisponiert. Wir wollten eigentlich weiter dem Rhein entlang zum Bodensee, in Anbetracht es heissen Wetters, es wurden 35Grad angesagt, entschieden wir uns für den Walensee. Gegen Mittag erreichten wir den Walensee, wo wir zuerst ein kühles Bad nahm. Evi kam dank der grösse des Walensees auf ihre Rechnung. Sie hatte Platz und Ruhe zum Schwimmen. Im Restaurant Seehof liessen wir uns zum letzten Mal kulinarisch verwöhnen. Nachher ging es wieder auf der Veloroute dem Walensee entlang bis Weesen, eine herrliche Strecke / Ziegelbrücke, wo wir den Zug nach Zürich nahmen.

Der Veloplausch konnte wieder einen interessanten, abwechslungsreichen Teil der Schweiz kennen und lieben lernen. Dank unsrer Vorsicht und der Nachsicht der weitern Strassenbenutzer sind wir Heil ans Ziel gekommen.

Bruno T. Gächter, Veloplausch Schlieren