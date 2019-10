100 Kinder nahmen am Fahrtraining teil. Die Velosicherheitsfahrkurse „Sicher im Sattel" für Kinder gehören zu einem der wichtigsten Teile der alljährlichen Dienstleistungen der Pro Velo Region Aarau. Dieses Jahr wurden die Kurse zum 9. Mal mit grossem Erfolg durchgeführt. Am 1. und 07. Oktober nahmen circa 100 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren mit ihren Eltern bei wunderschönem Wetter daran teil.

Die Kurse richten sich an Kinder, die schon selbständig mit dem Velo unterwegs sind, aber noch keine Veloprüfung absolviert haben. Kurs A, für Teilnehmer im Vorschulalter, bot die Möglichkeit, die Fahrtechnik mit spielerischen Übungen zu verbessern. Die Kinder von Kurs B trainierten ebenfalls ihre Fahrtechnik im Verkehrsgarten, bevor sie gemeinsam mit den Eltern auf einer geführten Ausfahrt durch das Zelgliquartier fuhren. Zuerst erhielten die Eltern in einer Theorielektion Einblick in verschiedene Aspekte des Veloverkehrs. Die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Erfahrungen auszutauschen, wurde rege genutzt. Während der Pause konnten die Kinder und ihre Eltern eine köstliche Verpflegung, welche wir unserem regionalen Sponsor, der Bäckerei Furter in Aarau, zu verdanken haben, geniessen.

Die Leiterausbildung und die nationalen Sponsoren werden durch den Dachverband Pro Velo Schweiz organisiert und kontrolliert. Die Kurse in Aarau sind nur dank dem Einsatz der Organisatoren, Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter und den vielen Helfern, die alle Mitglieder der Pro Velo Region Aarau sind, möglich.

Am Samstag erhielten die Kurse unangemeldeten Besuch von zwei Inspektoren des Fonds für Verkehrssicherheit (FVS), der die Kurse mit finanziellen Beiträgen fördert. Diese zeigten sich sehr zufrieden mit der Organisation der Kurse und dem Engagement der zahlreichen Helferinnen und Helfer. Diese positive Rückmeldung haben wir dem unermüdlichen Einsatz der Organisatoren und der grosszügig Mithilfe unserer Mitglieder zu verdanken. Im Organisations- und HelferInnenteam sind leider personelle Abgänge zu beklagen. Trotzdem hoffen wir, die Kurse, zum Wohl der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verteilnehmer, auch im nächsten Jahr wieder erfolgreich durchführen zu können.