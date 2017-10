Zunächst stellt sich die Frage, was überhaupt ein Kredit ist? Bei einem Kredit leiht sich eine Person Geld bei einer Bank oder einer Privatperson. Dabei wird ein Kreditvertrag geschlossen, in dem alles genau beschrieben ist. Hierin enthalten sind z.B. der Kreditbetrag, die Laufzeit, die Zinsen, Sondertilgungen. Aber bevor ein Kreditvertrag geschlossen werden kann, muss im Vorfeld genau klar sein, was genau für ein Kredit abgeschlossen werden soll. Es gibt zahlreiche Kredittypen, die sich je nach Anwendungsfall unterscheiden. Wird dabei ein Kredit beantragt, so wird zunächst eine Schufa-Auskunft eingeholt. Die Schufa ist eine AG deren Anteilseigner hauptsächlich Banken sind.

Bei dieser werden sämtliche Daten bezüglich Zahlverhalten gespeichert. Sollte z.B. eine Rechnung nicht beglichen sein, so wird dies hier hinterlegt und die Person wird keinen Kredit bekommen. Aber auch alle beantragten Kredite werden hier hinterlegt und für eine bestimmte Zeit gespeichert. Möchte die Person nicht, dass die Kredite bei der Schufa gespeichert werden, so muss sich diese für einen Kredit ohne Schufa kümmern.



Welche normalen Kredittypen gibt es?



Es gibt normale Ratenkredite, Autokredite und Wohnungskredite. Der Auto- sowie Wohnungskredit sind an bestimmte Anwendungen verknüpft und dürfen nicht für etwas anderes verwendet werden. Der normale Ratenkredit steht zur freien Verfügung. Werden die Kredittypen miteinander verglichen, so fällt auf, dass die Zinsen für die Anwendungsorientierten Kredite niedriger sind. Das liegt auch daran, dass z.B. bei einem Autokredit immer noch die Sicherheit des Autos vorhanden ist (mehr Infos zum Thema einen Privatkredit online über Gidu beantragen).



Kredit ohne Schufa



Hat eine Person eine schlechte Bonität oder möchte keinen Eintrag bei der Schufa bekommen, so ist ein Kredit ohne Schufa interessant. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Typen von Krediten. Einmal ein Kredit bei privaten Kreditplattformen. Hier können private Kreditgeber ihr Geld in private Kreditprojekte investieren. Die Kreditnehmer stellen dabei ihre Projekte genau vor. Dabei ist es wichtig, dass der Kreditnehmer Sicherheiten aufweisen kann. Hierzu gehört ein regelmäßiges Einkommen und andere Sicherheiten wie z.B. ein Auto.

Denn die privaten Geldgeber, wollen natürlich auch sicher sein, dass sie ihr Geld wieder bekommen. Eine andere Variante sind ausländische Banken, die häufig über einen Finanzverwalter vermittelt werden. Diese haben keinen Zugriff auf die Schufa. Aufgrund dessen verlangen diese genauso wie oben bestimmte Sicherheiten.



Wie wird der beste Kredit gefunden?



Hier können Vergleichsportale helfen. Der Kreditnehmer kann hier seine Wünsche eintragen und bekommt dann das beste Angebot für ihn angezeigt. Dabei ist es allerdings wichtig, dass mehrere Vergleichsportale benutzt werden, da nicht immer alle Anbieter überall vertreten sind. Manche Anbieter sind auch gar nicht in einem Vergleichsportal gelistet, da sie nicht im unmittelbaren Vergleich zu anderen stehen möchten. Diese betreiben häufig selber Marketing.