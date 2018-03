Herzlich willkommen in der Konzerthalle Attiswil, am 20. 21., und 25. April 2018. Wir nehmen das Chacheli-Geschirr hervor und decken für Sie den Tisch. Sie sind herzlich eingeladen "zueche z hocke". Die Kost ist währschaft, traditionell, originell und modern. "Do isch nüt verchachelet". Beginnen Sie den Abend mit einem "Vorässeli aus Marei`s Chuchischaft" (feiner Rindsragout), ab 18.30 Uhr. Danach um 20.00 Uhr singt der ChoeurparCoeur für Sie traditionelle und neu gesetzte Volkslieder. Dann geht`s weiter ins Wirtshaus "Gnepfi": dort wird allerlei verchachelet, wenn die Kluft zwischen den Frauen und ihren Männern einmal mehr unüberwindbar scheint. Bei Gotthelf heisst die Geschichte "Wurst gäge Wurst". Karl Grunder hat daraus ein lustiges Mundartstück in 3 Aufzügen gemacht. Die Sängerinnen und Sänger und die Theatergruppe freu sich auf Ihren Besuch.

Vorverkauf auf www.ticketfrog.ch/verchachelet

Ausführliche Informationen auf www.choeurparcoeur.ch

PFU