Der Jugendchor aus Erlinsbach (Speuz) besteht seit 2007 und ist auf mittlerweile 48 Sängerinnen und Sänger herangewachsen.

Die ersten 10 Jahre wurde der Jugendchor von der ref. Kirchgemeinde Erlinsbach AG getragen und gefördert und hat sich unter dem Namen „The Sound Breakers“ über die Gemeinde hinaus einen Namen gemacht.

Seit April 2017 ist der Jugendchor Erlinsbach nun als eigenständiger Verein unter dem neuen Namen JUGENDCHOR SPEUZ aktiv. Wir freuen uns über die Weiterentwicklung und den neuen Perspektiven als Verein kulturell einen Beitrag in der Gemeinde und der Region beizusteuern.

Der Vorstand des Vereins setzt sich unter anderen aus Jugendlichen der Abteilung Oldies zusammen, welche mit ihren Ideen die neue Richtung des Jugendchor Speuz in Zukunft mitprägen. Am 23.1.18 wurde die erste offizielle Generalversammlung als eigenständiger Verein durchgeführt. Sehr erfreut und dankbar ist der Verein Jugendchor Speuz über die breite Unterstützung aus der Bevölkerung und die grosszügigen Gönner- und Sponsoringbeiträge. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für jede Mithilfe, Unterstützung und grosszügigen Spenden!



Im Jugendchor Speuz werden Songs verschiedener populärer Stilarten gesungen und mit Solo-Parts am Mikrofon bereichert. Chormitglieder aus Erlinsbach, der Region Aarau und Niederamt treffen sich jeweils am Dienstagabend um gemeinsam aktuelle Pop- & Rocksongs zu singen.

Unter der kompetenten Leitung von Gitte Deubelbeiss wird jedes Jahr ein neues Repertoire erarbeitet und mit viel Schwung, Dynamik, Power und sensationellen Stimmen an den Jahreskonzerten mit Live-Band vor grossem Publikum präsentiert.

Um eine optimale, individuelle Förderung der Sängerinnen und Sänger zu erreichen, wird der Jugendchor seit 2013 in zwei Abteilungen geführt. Den Youngsters (Oberstufenschüler) und den Oldies (Schulabgänger). Ein Chor – zwei Abteilungen!

Das diesjährige Thema der Jahreskonzerte im Mai 2018 ist Rock & Rock’n Roll. Interpretiert werden Songs von Rocklegenden wie Elvis Presley, The Rolling Stones, Bon Jovi, wie auch aktuellere, rockige Songs von Pink, Imagine Dragons und Coldplay. Andere bekannte Pop-Hits werden zum Teil in einem „rockigen“ Groove neu interpretiert.

Soeben war der Jugendchor Speuz mit dem ganzen Chor im Probe-Weekend um am gemeinsamen Konzert-Repertoire zu feilen und somit an den Jahreskonzerten eine bühnenreife Show präsentieren zu können. Gezielt wurde an der chorischen Mehrstimmigkeit, Solo-Parts und Choreos gearbeitet. Das gesellige Zusammensein, Spiel und Spass kam nicht zu kurz. So hatten die Chörler am Samstag Abend in der Night-Session auch grossen Spass beim Rock’n Roll tanzen!

Wir freuen uns auf unsere nächsten Jahreskonzerte am Samstag, den 05.05.2018 um 20.00h und Sonntag, 06.05.2018 um 17.00h in der Kretzhalle Erlinsbach. Reservieren sie sich bereits heute in Ihrer Agenda ein Konzertdatum!

Weiter Infos unter www.jugendchor-speuz.ch, oder via Facebook unter Jugendchor Speuz. Bei Interesse für Mitgliedschaft, Sponsoring-Anfrage oder allgemeine Fragen melden sie sich unter kontakt@jugendchor-speuz.ch.