Vernissage der Schafherde - «de gueti Hirt» der reformierten Kirche Seengen

Endlich durften sie auf die grosse Wiese: Die bunte Schar von 130 liebevoll gestalteten Holzschafen fanden ihren Weg in den Pfarrhausgarten Seengen. Eingezäunt sind sie mit regenbogenfarbenen Holzpfählen, welche die Kinder der Erlebniswoche fantasievoll fertigten. Zahlreiche wunderschöne Pet-Blumen runden das Gesamtbild der Schafherde ab. Während vier Stunden konnte der Pfarrhausgarten anlässlich der Vernissage bestaunt werden. Viele wertvolle Begegnungen und Gespräche fanden bei einem kleinen feinen Apéro und friedlicher Hintergrundmusik statt. Pfarrerin Susanne Meier-Bopp und die Kinderkirchen-Teams haben sich sehr über den zahlreichen Besuch gefreut. Die Schafherde kann weiterhin besichtigt werden, bis die Schafe am Sonntag, 13. September 2020, im Erntedankgottesdienst bei einem „Alpazug“ von den Fiire- und Kolibri-Kindern wieder in Empfang genommen werden.