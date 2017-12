VERNISSAGE am Freitag, den 1. Dez. 2017, 19.00 Uhr im Ortsmuseum Frenkendorf

Das Ortsmuseum Frenkendorf, also der VVF Frenkendorf, lud die Bevölkerung von Frenkendorf betreffend Gert Martin ein. Nur kurz: Sein Hobby war das Fotografieren. Vor allem über das Dorfleben von Frenkendorf. Dank seinem Bruder, dem Ueli Martin, durften wir jetzt als Besucher viele seiner Bilder im Dorfmuseum bestaunen. Also Bilder von früher von uns Menschen im Dorf. Und was war Gert Martin als Mensch im Dorf? Detaillist, Bürgerratspräsident, Fotograf, sogar Ehrenbürger, eben ein Hans Dampf im positiven Sinne gesehen in allen Gassen. Auch ein Mensch, der für viele im Dorf gemeinsam mit seiner lieben Frau auch ein Herz für die Mitmenschen hatte. Und so konnte eine grosse Schar von Besuchern schon am ersten Tag der Vernissage sehr viele Bilder aus seinem Fotoarchiv bestaunen. Das Ortsmuseum ist jeweils am Sonntag von 10-12 Uhr und von 14-17 Uhr geöffnet.